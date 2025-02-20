В Хакасии за подготовку теракта осудили украинца, получившего гражданство РФ

В Хакасии рассмотрели уголовное дело о подготовке теракта на объектах Минобороны, который готовил уроженец Харьковской области Украины, получивший в 2022 году российский паспорт. Обвиняемому назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Хакасия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как установило расследование, 61-летний выходец из Купянска, получивший гражданство РФ, по заданию СБУ намеревался осуществить теракт на объектах Минобороны РФ, расположенных на территории Хакасии.

Злоумышленника задержали. В его квартире оперативники изъяли «средства совершения террора», внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины, документы полковника одной из спецслужб Украины на его имя, большое количество носителей информации. Силовики возбудили уголовное дело о приготовлении теракта (ст. 30, ст. 105 УК РФ). Вину в инкриминируемом преступлении задержанный признал.

Илья Николаев