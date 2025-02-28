Новосибирский суд вынес приговоры по делу о сбыте огнестрельного оружия

Куйбышевский райсуд Новосибирской области вынес приговоры жителям региона, занимавшимся незаконным оборотом огнестрельного оружия. Об этом сообщило региональное УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года чекисты совместно с ОП «Северное» МО МВД России «Куйбышевский» провели операцию по задержанию пятерых жителей Северного района области — сбытчиков огнестрельного оружия. Силовики изъяли у них шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия, более 600 штук боеприпасов, свыше 500 г пороха, а также оборудование для изготовления оружия и патронов. Тогда же следствие возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ).

Двоих фигурантов — Виталия Андреева и Андрея Лапенко — суд признал виновными, назначив каждому наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа. Также к штрафам были привлечены трое других правонарушителей. Приговор не вступил в законную силу, отметили в УФСБ.

Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе сотрудники управлений ФСБ и МВД изъяли арсенал в Здвинском районе Новосибирской области.

Михаил Кичанов