Арсенал огнестрельного оружия изъяли в Новосибирской области

Сотрудники новосибирских управлений ФСБ и МВД изъяли арсенал огнестрельного оружия. В домах и квартирах, принадлежащих 12 жителям Здвинского района, силовики обнаружили 10 незарегистрированных стволов, свыше 800 патронов различного калибра, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему, более кило пороха, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России. У одного из владельцев незарегистрированного оружия оперативники нашли свыше 2,3 кг марихуаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 222, ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ) ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств).

Илья Николаев