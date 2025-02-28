Каждая пятая заявка на заем в Сибири в 2024 году поступала от самозанятых

Доля самозанятых по итогам 2024 года в Сибири в общем объеме заявок на предоставление займа выросла до 21,3%, что на 6,8 п.п. больше, чем в 2023 году, когда показатель находился на отметке 14,5%. Таким образом, от этой категории клиентов в 2024 году поступала каждая пятая заявка, посчитали эксперты онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналитики также отмечают среди самозанятых рост числа тех, кто обращался за крупными займами в размере от 30 тыс. руб. и более. Если в 2023 году на долю таких запросов в среднем приходилось 27,5%, то по итогам 2024 года уже более трети — 35,8%. Около 41,5% самозанятых работают в торговле, еще 21,4% — в строительной сфере, а 19,3% — в сфере услуг.

По данным ФНС, в Сибирском федеральном округе количество самозанятых на 31 декабря 2024 года достигло 1,2 млн человек против 908,5 тыс. годом ранее (+36%).

«По сравнению с работающими по найму, финансовая дисциплина самозанятых находится на сопоставимом уровне, а по сравнению, например, с ИП самозанятые выходят на просрочку в среднем в 3-5% случаях реже»,— комментирует генеральный директор Moneyman Артем Быков.

Лолита Белова