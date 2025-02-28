Возбуждено дело за приемку некачественного ремонта автодорог под Красноярском

В Красноярском крае завели уголовное дело о превышении должностных полномочий при приемке некачественного ремонта автодорог. Об этом рассказали в прокуратуре региона, которая инициировала расследование.

В материалах надзорного ведомства указывается, что в апреле 2023 года управление благоустройства и ЖКХ администрации поселка Емельяново заключило с дорожно-строительной компанией «Доринвестстрой» муниципальный контракт на ремонт автодорог стоимостью более 3,6 млн руб.

По окончании работ испытательная лаборатория вязла пробы асфальтового покрытия для оценки их соответствия требованиям проектной документации. Несмотря на отрицательные результаты протоколов испытаний, и.о. руководителя муниципального учреждения завизировал акт приемки выполненных работ, по которому подрядчику полностью оплачена стоимость контракта. В результате, говорится в деле, ущерб составил почти 1 млн руб.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, которые возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Илья Николаев