Премьер Великобритании назвал будущее соглашение по миру на Украине историческим

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поблагодарил президента США Дональда Трампа за его работу над мирным урегулированием конфликта на Украине. Он сказал, что грядущее соглашение станет «историческим», которое никто не должен будет нарушать.

«Спасибо вам за то, что изменили тему разговора, указав на возможность того, что сейчас мы можем заключить мирное соглашение. Мы хотим работать с вами, чтобы убедиться, что мирное соглашение будет прочным и длительным»,— сказал господин Стармер на встрече с Дональдом Трампом.

Накануне, 26 февраля, Дональд Трамп на первом заседании кабинета министров рассказал о планах США по урегулированию конфликта на Украине. «Мы приложим все усилия, чтобы заключить лучшую сделку для обеих сторон. Но для Украины мы очень постараемся заключить такую сделку, чтобы вернуть как можно больше, насколько это будет возможно»,— сказал он.

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Дональд Трамп заговорил с акцентами».