Avatr: путь к Перми

Пермская автомобильная компания «Дав-Авто» стала дилером китайского люксового бренда электромобилей Avatr. В переводе с древнего санскрита название марки означает «воплощение». Салон разместился по ш. Космонавтов, 380. В продаже имеется модель электромобиля Avatr 11 в разных цветах и комплектациях, к концу года в «Дав-Авто» ожидают появление еще двух моделей. Эксперты отмечают, что конкурентами бренда являются такие марки высокого сегмента, как Hongqi, Seres, Voyah и другие, в том числе ввозимые по параллельному импорту. Собеседники отмечают тренд на электромобили, но считают, что без развитой сети зарядных станций говорить о массовом переходе на электрокары пока рано.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Группа «Дав-Авто» стала официальным дилером китайского люксового бренда Avatr, такая информация указана на сайте компании и в официальной группе ВКонтакте. Руководитель салона Avatr Константин Бабиян рассказал «Ъ-Прикамье», что дилерство этого бренда группа получила в декабре, а продажи начала в феврале в салоне на ш. Космонавтов, в одном здании с центром BMW.

В продаже представлена модель электромобиля Avatr 11. Эта модель официально сертифицирована для России. К июню в салоне ожидают появления Avatr 12, а к декабрю — Avatr 07. По словам Константина Бабияна, модели 12 и 07 сейчас продаются в Китае, в РФ их завозят с помощью параллельного импорта, но к российскому рынку они пока не адаптированы. После сертификации эти модели появятся в «Дав-Авто». «Avatr — премиальный китайский автомобиль, каких у официальных дилеров в России и Перми еще не было. Он имеет восемь лет гарантии, что очень позитивно воспринимают посетители. По первым клиентам мы видим, что машина им нравится. Кроме того, „Дав-Авто“ давно в автомобильном бизнесе, и люди нам доверяют. Поэтому считаем, что свои клиенты на Avatr найдутся»,— отметил собеседник.

Avatr — премиальное подразделение бренда Changan, выпускающее электромобили класса люкс. На сайте avatr-motor.ru указано, что создатели бренда Avatr вдохновлялись древним санскритским словом «аватар», означающим воплощение. Motor.ru сообщало, что Avatr вышел на китайский рынок в 2018 году. Это совместный проект трех крупных компаний: автомобильного концерна Changan, IT-гиганта Huawei и производителя батарей CATL. Первая модель марки, электрический кроссовер Avatr 11, дебютировала в 2021 году, а в 2023-м ее начали ввозить в Россию по параллельному импорту. По данным 5koleso.ru, бренд официально вышел на российский рынок в начале 2025 года с моделью Avatr 11. Дистрибьютором марки в РФ стала AGR Automotive Group.

Согласно данным «Авито», купить 11, 12 и 07 модель Avatr в городах РФ можно за 5–8 млн руб.

Группа «Дав-Авто» основана в 1999 году и является дилером Hyundai, Lada, Geely, Belgee, Changan, а также продает подержанные автомобили. Основные владельцы — гендиректор «Дав-Авто» Дмитрий Башаров и Богдан Богданов.

После ухода из РФ западных автомобильных брендов освободившиеся места на этом рынке стали занимать китайские производители, в том числе представители премиальных марок. Летом 2024 года «Восток Моторс Пермь» стал дилером Voyah, а «Сатурн-Р» начал продавать Hongqi и Seres такого же сегмента. Кроме того, по параллельному импорту сюда поставляются и другие марки машин, не имеющие официальных дилеров в РФ, например Li Xiang.

Руководитель «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров назвал выход Avatr в Перми ожидаемым шагом и подчеркнул, что успех бренда будет зависеть от многих факторов. «Вопросы по электрическим автомобилям остаются открытыми не только в России, но и во всем мире. Хотя тренд на электромобили активно обсуждается, реальный рост их продаж пока не подтверждается. В Перми инфраструктура для электрокаров практически отсутствует, что делает эксплуатацию таких машин сложной»,— отметил Рустам Бахтияров и добавил, что без развитой сети зарядных станций говорить о массовом переходе на электромобили пока рано. В то же время, начало продаж в стране Avatr 07 с гибридным двигателем может поменять ситуацию в сторону увеличения продаж, полагает руководитель «Форвард-Авто».

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин считает, что в связи с высоким сегментом машин в Перми может продаваться от трех до десяти Avatr ежемесячно. Бренд будет конкурировать с другими марками класса (Hongqi, Seres, Voyah и прочими), в частности с теми, что оснащены электродвигателями. Также конкурентами Avatr будут машины, ввозимые по параллельному импорту. «Значительного роста продаж премиум-автомобилей в этом году не ожидается. В силу экономической ситуации покупатели пересаживаются на китайские машины за 4–5 млн руб.»,— рассуждает гос­подин Деткин. Дилеры будут тщательно следить за общемировой ситуацией, считает эксперт. У иностранных автоконцернов, американских в частности, появился интерес к возвращению на российский рынок. Вернуться могут Cadillac, Chevrolet, располагающий моделью Tahoe высокого класса. Все это тоже конкуренты китайским премиальным машинам»,— отмечает Алексей Деткин.

Руководитель отдела продаж салона электромобилей Parkk Александр Казанов рассказал, что в Parkk, помимо прочих машин, можно также приобрести Avatr, которые завозятся по параллельному импорту и имеют меню на английском языке. Собеседник считает, что появление в Перми официального дилера Avatr салону Parkk трудностей не принесет. В качестве изготовления Avatr господин Казанов уверен, несмотря на то, что автомобили, завезенные по параллельному импорту, не гарантийные. «Преимущество параллельного импорта по отношению к официальному дилерству — более доступная цена. При такой покупке можно сэкономить порядка 1,5 млн руб.»,— говорит руководитель отдела продаж Parkk.

Как недавно сообщало «РБК-Пермь» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю, в 2024 году в Прикамье на учет в Госавтоинспекции было поставлено 109 электромобилей. На 1 января 2025 года общее количество транспортных средств этой категории в крае составляло 2657 штук.

Евгения Ахмедова