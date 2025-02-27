Суд оставил в силе решение о взыскании со Шпигеля и Белозерцева более 8 млрд

Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил решение о взыскании с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, предпринимателей Бориса и Евгении Шпигель, Антона Колоскова и нескольких компаний около 8,16 млрд руб. Эти средства были получены незаконно через госконтракты на поставку лекарств в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Белозерцев в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Иван Белозерцев в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Иск подал заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев в ноябре 2023 года. В ходе разбирательства выяснилось, что Иван Белозерцев, занимавший пост губернатора с мая 2015 по март 2021 года, договорился с Борисом Шпигелем о лоббировании интересов группы компаний «Биотэк» в регионе. За это чиновнику полагалось вознаграждение.

Группа «Биотэк», благодаря административному ресурсу Белозерцева, стала одним из крупнейших поставщиков для регионального минздрава. В 2020 году компания заняла десятое место среди фармдистрибуторов России с выручкой 41,1 млрд руб.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования Генпрокуратуры, взыскав с ответчиков 8,16 млрд руб. вместо требуемых 9,9. Пензенский областной суд оставил решение без изменения.

По итогам рассмотрения жалоб коллегия по гражданским спорам Первого кассационного суда общей юрисдикции нашла, что договоренность между Белозерцевым, Шпигелем и его структурами о совместном бизнесе с целью обогащения доказана. Решение нижестоящих инстанций оставлено в силе, сообщила пресс-служба ведомства.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Белозерцева и экс-сенатора Шпигеля к 12 и 11 годам строгого режима соответственно за получение и дачу взяток. Оба получили штрафы по 450 млн руб. В ноябре 2024 года Преображенский районный суд Москвы освободил Бориса Шпигеля от наказания из-за состояния здоровья.

Никита Маркелов