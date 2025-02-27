В Краснодаре на ночь ограничат движение по улице Северной

Движение транспорта в центре Краснодара по ул. Северной в направлении ул. Кирова будет ограничено с вечера 27 февраля до утра 28 февраля из-за ремонта водопроводных сетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Ограничение будет действовать с 23:00 27 февраля до 6:00 28 февраля. Движение перекроют в связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях диаметром 150 мм.

Проезд автомобилей будет возможен по одной полосе на участке от ул. Фрунзе до ул. Кирова. Специалисты «Краснодар Водоканала» планируют провести все необходимые работы без отключения водоснабжения для удобства жителей.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства обратился к водителям с просьбой проявлять внимательность и заблаговременно планировать маршруты движения с учетом вводимых ограничений.

Нурий Бзасежев