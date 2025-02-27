В Тихорецке открылся новый центр единоборств

Новый центр единоборств «Медведь» площадью 1,4 тыс. кв. м открыли в Тихорецке. В торжественной церемонии участвовали заместитель губернатора региона Александр Власов, министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко и глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Власов отметил, что в Тихорецком районе почти 70% жителей систематически занимаются физической культурой и спортом. Вице-губернатор региона также подчеркнул, что новый центр единоборств оснащен коврами для самбо и дзюдо, боксерским рингом и тренажерами, где спортсмены разных возрастов смогут совершенствовать свое мастерство. Он также добавил, что 20 школ района участвуют во всероссийском проекте «Самбо в школу», а национальным видом спорта занимаются почти 12 тыс. человек.

На открытие пригласили победителей и призеров первенств России по дзюдо, самбо, а также спортсменов, отличившихся на международных соревнованиях.

В Тихорецком районе функционирует 10 муниципальных учреждений спортивной направленности. Популярными видами спорта являются футбол, легкая атлетика, баскетбол, настольный теннис, дзюдо и самбо. В 2024 году 38 местных спортсменов входили в составы сборных команд России. В муниципалитете также работает Центр тестирования «ГТО». В прошлом году около 59 тыс. жителей сдавали нормативы, из них 32 тыс. получили знаки отличия.

Анна Гречко