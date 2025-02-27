Расходы бюджета Кубани в 2025 году вырастут на 112 млрд рублей

Депутаты Заксобрания Краснодарского края внесли поправки в бюджет регион на 2025 и плановый период 2026–2027 годов. Расходы краевой казны в этом году вырастут сразу на 112,2 млрд руб. и составят 648,7 млрд руб., сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Бурлачко и Вениамин Кондратьев на заседании Заксобрания Краснодарского края, 27.02.2025

Фото: пресс-служба ЗСК Юрий Бурлачко и Вениамин Кондратьев на заседании Заксобрания Краснодарского края, 27.02.2025

Фото: пресс-служба ЗСК

Доходы бюджета Краснодарского края в нынешнем году увеличатся на 36,1 млрд руб. и достигнут 545,7 млрд руб.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что расходная часть увеличивается за счет роста собственных доходов региона. Председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко добавил, что доходная часть, в свою очередь, растет за счет увеличения объема налоговых и неналоговых доходов. В этом году рост по этому показателю составил 9,3 млрд руб.

Господин Бурлачко отметил, что положительные тенденции в экономике позволяют прогнозировать рост поступлений от НДФЛ, уплаты акцизов, транспортного налога, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, и других источников. Кроме того, растут сборы от налогов по упрощенной системе налогообложения и налогов от самозанятых. В 2025 году они увеличатся на 1,8 млрд руб.

Председатель кубанского парламента считает, что увеличение всех этих показателей говорит о стабильном положении сектора малого и среднего бизнеса в регионе.

«Февраль — время традиционных изменений и дополнений в главном финансовом документе Краснодарского края. К этому моменту практика его реализации уже позволяет уточнить темпы роста по отдельным доходным источникам, а также внести необходимые корректировки в расходную часть бюджета. Вот и сейчас в бюджет внесен целый пакет изменений, цель которых — максимально полное исполнение социальных обязательств перед населением, а также придание дополнительной динамики реальному сектору экономики»,— прокомментировал Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин