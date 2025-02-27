Трое жителей Краснодара осуждены за поджог релейного шкафа

Жители Краснодара Арсен Шагинян и Аркадий Керселян признаны виновными в поджоге шкафа релейного управления на железной дороге, а их знакомый Агоп Манукян — в покушении на поджог, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Подсудимые Шагинян и Керселян приговорены каждый к 12 годам колонии строгого режима, первый год им предстоит отбывать наказание в тюрьме. Агоп Манукян отправится в колонию на девять лет, также с отбыванием первого года в тюремных условиях.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю после того, как вечером 11 декабря 2023 года Арсен Шагинян и Аркадий Керселян подожгли релейный шкаф на железной дороге в районе поселка Лорис в пригороде Краснодара. В ходе следствия выяснилось, что утром того же дня Арсен Шагинян и Агоп Манукян уже пытались поджечь тот же объект, но попытка не удалась. Совершить поджог молодым людям предложил неизвестный, связавшийся с ними через интернет. За совершение преступления заказчик пообещал 50 тыс. руб. После того как Арсен Шагинян и Аркадий Керселян сожгли электрооборудование и отправили видеоотчет куратору, они получили деньги, которые поделили между собой.

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Анна Перова, Краснодар