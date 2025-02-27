Правительство направит 23,3 млрд рублей на выплаты к 80-й годовщине Победы

Правительство выделило 23,3 млрд руб. на единовременные выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства пояснил, что никаких дополнительных заявлений о выплатах подавать не нужно, ведомства сделают все самостоятельно.

«Эти люди прошли тяжелые испытания, выдержали самую кровопролитную войну. Забота о них — одна из главных обязанностей государства»,— приводит слова господина Мишустина пресс-служба правительства.

Единовременную выплату в размере 80 тыс. руб. получат фронтовики, их вдовы, участники строительства оборонительных сооружений, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей и работники объектов ПВО, морских и авиабаз. По 55 тыс. руб. выплатят труженикам тыла и совершеннолетним узникам концлагерей.

Полина Мотызлевская