Скоростной поезд из Сочи в Сухум запустят 1 мая 2025 года

Электропоезд «Ласточка» начнет совершать ежедневные рейсы по маршруту Сочи — Сухум с 1 мая 2025 года. Сегодня, 27 февраля, состоялся тестовый рейс с пассажирами на борту, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее скоростные поезда курсировали из России в Абхазию только до станции Гагры. Теперь маршрут продлен на 80 км до столицы республики. Весь путь протяженностью 140 км электричка преодолевает за три с половиной часа.

Согласно предварительным планам, электропоезд будет отправляться со станции Олимпийский парк ранним утром, делая остановки на ключевых станциях: Цандрыпш, Гагра, Гудаута и Афон. На обратном пути конечным пунктом назначения станет международный аэропорт Сочи.

К моменту запуска регулярного сообщения для электропоезда разработают собственное название и фирменный стиль. Точный график движения состава пока не утвержден.

Нурий Бзасежев