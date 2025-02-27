Шахтинцы пожаловались на массовую травлю собак

О массовом отравлении собак сообщили в шахтинском Реабилитационном центре бездомных животных. За последние три дня к ветеринарам поступили семь животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Одну собаку спасти не удалось, за жизни других борятся специалисты. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что в полицию сообщений о травле животных не поступало.

Кроме того, около школы №28 неизвестный избил пса предположительно лопатой. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Дмитрий Ковалевский