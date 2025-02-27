Нижегородская область намерена строить суда совместно с Беларусью

Власти Нижегородской области и Брестской области Беларуси обсуждают создание совместного судостроительного предприятия. Как сообщили в нижегородском правительстве, проект будет реализован с участием Пинского судостроительного завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Перспективы сотрудничества регионов обсудили зампред нижегородского правительства Игорь Зотов и председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. По словам Игоря Зотова, Республике Беларусь интересно не просто приобретать суда, но и перенимать нижегородский опыт производства.

Петр Пархомчик добавил, что Беларусь заинтересована в восстановлении речного судоходства, и ей интересны разные виды судов — как грузовые, так и туристические.

Завершить разработку «дорожной карты» сотрудничества регионов и подписать документ планируют на Форуме регионов России и Белоруссии, который пройдет летом в Нижнем Новгороде.

Как писал «Ъ-Приволжье», белорусские предприятия уже сотрудничают с нижегородскими в производстве трамваев, электробусов и автобусов. Также они готовы совместно работать в сфере поставок сельхозтехники и продукции АПК. В июне 2024 года анонсировалось открытие в Нижнем Новгороде торгового центра, который будет специализироваться на продаже товаров ведущих белорусских брендов.

Галина Шамберина