В КБР осудят директора предприятия за неуплату налогов на 159 млн рублей
Следственное управление завершило расследование уголовного дела против директора двух предприятий, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 159 млн руб. Следствие передало дело в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по КБР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Дело касается двух обществ с ограниченной ответственностью — «НДСМ» и «Партнер», зарегистрированных в Кабардино-Балкарии.
По данным следствия, с 2019 по 2021 год директор обоих предприятий уклонялся от уплаты налогов. Он включал в налоговые декларации заведомо ложные данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности, что позволило ему избежать выплаты налогов.