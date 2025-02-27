В КБР осудят директора предприятия за неуплату налогов на 159 млн рублей

Следственное управление завершило расследование уголовного дела против директора двух предприятий, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 159 млн руб. Следствие передало дело в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело касается двух обществ с ограниченной ответственностью — «НДСМ» и «Партнер», зарегистрированных в Кабардино-Балкарии.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год директор обоих предприятий уклонялся от уплаты налогов. Он включал в налоговые декларации заведомо ложные данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности, что позволило ему избежать выплаты налогов.

Тат Гаспарян