Состояние папы римского улучшилось

Состояние папы римского Франциска слегка улучшилось, сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу печати Святого престола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters

«Папа хорошо спал ночью и сейчас отдыхает»,— говорится в кратком заявлении Святого престола. Из него следует, что папа находится в хорошем расположении духа и продолжает лечение.

Папа римский был госпитализирован 14 февраля. В ходе обследования у него была диагностирована двусторонняя пневмония. Позднее сообщалось, что у понтифика также наблюдаются признаки легкой почечной недостаточности, которая, однако, не угрожает его жизни.

За последние пару дней состояние папы Франциска заметно улучшилось. По состоянию на вечер среды, 26 февраля, у него уже не было респираторных приступов.

Кирилл Сарханянц