75-летнего рыбинца приговорили к 12,5 годам за госизмену

Ярославский областной суд признал пожилого жителя Рыбинского района виновным в государственной измене. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Ярославский областной суд.

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Пресс-служба суда сообщила, что процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно». Подсудимого обвиняли в содействии иностранной организации в действиях, направленных против безопасности России. 75-летнего мужчину признали виновным по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Фамилия подсудимого не разглашается.

Суд приговорил местного жителя к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Осужденный был сразу же взят под стражу после вынесения приговора. Согласно карточке дела, приговор был оглашен 18 февраля.

Антон Голицын