Из-за гололеда за неделю пострадали 686 воронежцев

С 20 по 26 февраля в Воронежской области из-за гололеда пострадали 686 жителей. Об этом сообщили в минздраве региона. Большинству из пациентов помощь была оказана амбулаторно. Госпитализация понадобилась 69 пострадавшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всего за неделю в медучреждения области обратились 3 020 человек, из них 2 223 — в Воронеже. Также был зарегистрирован 21 случай обморожения — госпитализация потребовалась семи пациентам.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие сутки в Воронежской области и других регионах Черноземья гололед не ожидается.

За предыдущую неделю из-за гололеда пострадали 769 воронежцев. Большинству из них оказали помощь амбулаторно, 74 пациентам понадобилась госпитализация.

Егор Якимов