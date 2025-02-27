Приют для бездомных животных в Краснодаре откроют весной

В Краснодаре завершено строительство первого муниципального приюта для бездомных животных в поселке Березовом. Объект рассчитан на размещение до 1 тыс. животных, где они будут проходить стерилизацию и чипирование. По словам главы города Евгения Наумова, этой весной планируется завершить оснащение приюта, набрать персонал и запустить его работу. Об этом мэр рассказал в ходе ежегодного отчета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Администрации Уфы Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

Кроме того, в Краснодаре ведется работа по увеличению площади особо охраняемых природных территорий. В 2024 году проведено комплексное экологическое обследование, по итогам которого их площадь вырастет на 15%. В рамках компенсационного озеленения в городе высадили более 5 тыс. деревьев и почти 8 тыс. кустарников, а с учетом цветников — порядка 676 тыс. растений.

«Ъ-Кубань» писал, что власти Краснодара также заключили контракт на проектирование трамвайной линии в микрорайон Гидростроителей. В сентябре 2023 года стоимость строительства линии оценивалась в 2,5 млрд руб.

Вячеслав Рыжков