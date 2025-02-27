Незаконный шиномонтаж закрыли на юго-западе Петербурга по требованию прокуратуры

Прокуратура Красносельского района Петербурга по итогам проверки исполнения федерального законодательства выявила факт незаконной деятельности по обслуживанию транспортных средств на юго-западе города.

В надзорном ведомстве, в частности, установили, что часть территории гаражного комплекса «Волхонская-2», земельный участок для которого был предоставлен для размещения гаражей и автостоянок, используется не по назначению. Гаражи незаконно переоборудовали под шиномонтажные мастерские, в том числе использующие отопительные приборы с открытым источником огня, указали в прокуратуре.

В адрес председателя гаражного кооператива внесли представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Незаконная деятельность по обслуживанию ТС на территории была прекращена, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал об обнаружении оружия и боеприпасов в одном из гаражей на Софийской улице в Петербурге.

Андрей Цедрик