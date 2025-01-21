Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оружие и боеприпасы нашла полиция в одном из гаражей на Софийской улице

Полиция ведет розыск владельца оружия и боеприпасов, обнаруженных во Фрунзенском районе Петербурга. Заявление от 35-летнего сварщика, который нашел схрон в своем гараже возле дома 90 по Софийской улице, поступило в правоохранительные органы вечером 20 января, сообщили в региональном ГУ МВД.

В полиции установили, что гараж петербуржец приобрел у местного жителя и не появлялся там около полугода. На месте были обнаружены и изъяты предмет, внешне схожий с автоматом Калашникова, три магазина и 97 предметов, по внешнему виду неотличимых от патронов.

Все изъятое направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в главке.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что пригодные к использованию боеприпасы нашли и изъяли у жителя деревни Копорье Ломоносовского района Ленобласти.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...