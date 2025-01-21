Оружие и боеприпасы нашла полиция в одном из гаражей на Софийской улице

Полиция ведет розыск владельца оружия и боеприпасов, обнаруженных во Фрунзенском районе Петербурга. Заявление от 35-летнего сварщика, который нашел схрон в своем гараже возле дома 90 по Софийской улице, поступило в правоохранительные органы вечером 20 января, сообщили в региональном ГУ МВД.

В полиции установили, что гараж петербуржец приобрел у местного жителя и не появлялся там около полугода. На месте были обнаружены и изъяты предмет, внешне схожий с автоматом Калашникова, три магазина и 97 предметов, по внешнему виду неотличимых от патронов.

Все изъятое направили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в главке.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что пригодные к использованию боеприпасы нашли и изъяли у жителя деревни Копорье Ломоносовского района Ленобласти.

Андрей Цедрик