В Марий Эл осудили мужчину за угрозу насилия и оскорбление полицейского

Суд счел достаточными доказательства, собранные сотрудниками СУ СКР по Марий Эл, для вынесения приговора ранее судимому мужчине. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 17 октября 2024 года мужчина, будучи виновником ДТП в поселке Алексеевский Советского района, скрылся с места аварии и вернулся к себе домой. Инспекторы ДПС, прибывшие для разбирательства по административному делу, направились в квартиру мужчины, где тот, реагируя на законные требования полицейского, высказал угрозу применения насилия и публично оскорбил его.

Суд приговорил мужчину к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, ему запретили управлять транспортным средством сроком на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Артём Дергунов