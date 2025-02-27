В Невинномысске увеличат производство радиаторов после обновления завода

На Невинномысском радиаторном заводе состоялся запуск поточный производства после технического обслуживания. Предприятие планирует наращивать темп выпуска и повысить качество продукции, сообщает администрация Невинномысска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Невинномысский радиаторный завод Фото: Невинномысский радиаторный завод

Завод специализируется на выпуске современных энергоэффективных радиаторов отопления, что особенно актуально на рынке страны в период аномальных холодов.

«В ходе работ были модернизированы производственные линии и внедрены современные системы автоматизации и контроля, что позволяет достигать максимальной эффективности в производстве»,— отметили в мэрии.

Программа технического обслуживания позволила значительно повысить производительность и качество выпускаемых изделий.

Николай Аксенов