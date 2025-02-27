«Синара» испытает скоростной поезд «Финист» на участке Москва — Нижний Новгород

Группа «Синара» планирует испытать скоростной двухсистемный электропоезд ЭС105 «Финист» на действующем участке железной дороги Москва — Нижний Новгород. По данным компании, во время испытаний предстоит оценить прочность его несущих конструкций и динамические качества при движении на скорости до 160 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Завершить приемочные и сертификационные испытания нового электропоезда двойного питания ЭС105 планируется до конца апреля.

Электропоезд прошел серию испытаний на скоростном полигоне Белореченская – Майкоп. Сейчас идут тесты на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. Здесь состав будут разгонять до 120 км/ч, проверять, как он трогается и останавливается. Специально для испытаний поезд загрузили мерным грузом, который имитирует массу пассажиров.

Андрей Репин