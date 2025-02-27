Предприятия МСП в УР заключили экспортные контракты на 1 млрд рублей в 2024 году

Малые и средние предприятия Удмуртии заключили экспортные контракты на сумму свыше 1 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сегодня республика успешно сотрудничает с более чем 90 странами мира, а стран-партнеров по экспорту — более 50. Самыми популярными стали партнеры из СНГ, а также Китай, Индия, Монголия, Турция и Корея»,— заявила министр экономики Удмуртии Анна Слугина.

По ее словам, в 2025 году планируется сохранить объем поддержки на том же уровне. Услугами регионального центра экспорта воспользовались 45 субъектов МСП. Наиболее востребованными услугами стали поиск партнеров, организация участия в выставках и компенсация транспортных затрат.