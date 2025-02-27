Портфель ипотечного кредитования Волго-Вятского банка Сбербанка превысил 1,1 трлн рублей

На 1 января 2025 года портфель ипотечного кредитования Волго-Вятского банка Сбербанка достиг 1,1 трлн руб., что на 8% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Об этом рассказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко на Domclick Digital Day в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Сбер» Фото: «Сбер»

Волго-Вятский банк Сбербанка выдал жителям регионов 78 тыс. ипотечных кредитов. Из них 36 тыс. семей улучшили свои жилищные условия за счет программ с господдержкой, в том числе 23 тыс. семей с программой «Семейная ипотека».

«В прошлом году на ипотечном рынке наблюдался ряд значимых изменений. Программа господдержки завершилась, что привело к снижению активности на рынке. Однако другие льготные программы, такие как "Семейная ипотека" и "Ипотека для ИТ", продолжают действовать с обновленными условиями. С нашей поддержкой в прошлом году смогли приобрести собственное жилье 78 тыс. жителей»,— председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.

В регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка также действовали региональные ипотечные программы, созданные в сотрудничестве с правительствами Нижегородской и Владимирской областей, а также Чувашской республики. Они охватывали разные категории населения, включая медиков, учителей и многодетные семьи. В прошлом году благодаря этим программам жилищные условия улучшили две тысячи человек. Помимо этого, банк предоставлял корпоративные ипотечные программы, по которым работодатели компенсировали сотрудникам первоначальный взнос или выплачивали проценты по ипотеке.