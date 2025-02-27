Удмуртия заняла 4-е место в антирейтинге закредитованности населения по РФ

Удмуртия расположилась на 82-м месте в рейтинге закредитованности населения среди субъектов РФ за 2024 год, следует из инфографики «РИА Рейтинга». Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года составило 82,7%. Задолженность перед банками в среднем на одного жителя региона — 548,9 тыс. руб., что на 59,4 тыс. руб. больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ингушетия оказалась наименее закредитованным регионом в России и заняла 1-е место в рейтинге с соотношением среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате в 15,5%. Вторая строчка принадлежит Крыму с показателем 30,4%. 3-е и 4-е места занимают Дагестан и Севастополь, где уровень закредитованности составляет 30,5% и 31% соответственно. Замыкает пятерку Чечня с соотношением 31%.

По абсолютному объему кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Тыва с задолженностью чуть более 1 млн руб. Ямало-Ненецкий автономный округ следует за ней с 843 тыс. руб. На 3-м, 4-м и 5-м местах находятся Якутия с задолженностью в 780 тыс. руб., ХМАО-Югра — 708 тыс. руб. и Тюменская область – 694 тыс.