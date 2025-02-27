МЧС назвало причину пожара на рынке на улице Кузбасской

Открытое горение на продуктовом рынке на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде ликвидировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предполагаемой причиной пожара в ведомстве назвали аварийный режим работы электрооборудования на складе, который загорелся утром 27 февраля.

Площадь пожара превысила 1,1 тыс. кв. м., в результате происшествия погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве. Склад тушат 120 пожарных и более 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Владимир Зубарев