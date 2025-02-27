В семи городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше, Аше и Магнитогорске объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, во время которого загрязняющие вещества концентрируются в приземном слое атмосферы. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим НМУ будет действовать в регионе с 19:00 27 февраля до 19:00 28 февраля. В это время местные предприятия обязаны снизить производительность на 15-20%. Ранее неблагоприятные метеоусловия в некоторых городах региона сохранялись с небольшим перерывом в течение недели.

Виталина Ярховска