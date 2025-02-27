В Оренбуржье главу подразделения энергоснабжающего предприятия обвинили в мошенничестве

Прокурор Пономаревского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу руководителя районного участка электросетевой организации. Он обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения», сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

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Как следует из материалов дела, с октября 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый заключил четыре фиктивных договора с индивидуальным предпринимателем на проведение работ по ремонту и обслуживанию автомобилей, находящихся на балансе его подразделения.

«Фигурант знал, что фактически работы выполняться не будут, поскольку автомобили находились в удовлетворительном техническом состоянии и не требовали обслуживания»,— отметили в прокуратуре.

После перечисления денег на счет предпринимателя обвиняемый потребовал их вернуть. Организации был причинен ущерб на сумму свыше 110 тыс. руб.

Сейчас уголовное дело направлено в Пономаревский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев