Петербуржцы увидят парад планет в последний день февраля

Петербуржцы смогут увидеть парад планет вечером 28 февраля. В одну линию над горизонтом выстроятся Меркурий, Венера, Сатурн, Нептун, Марс, Юпитер и Уран. По словам астрологов, это приятная оптическая иллюзия, ведь на самом деле каждый космический объект движется по своей орбите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Все планеты, за исключением Урана и Юпитера, можно будет увидеть без специального оптического оборудования. Венеру и Меркурий можно наблюдать над западным горизонтом, Марс — высоко над южным горизонтом. Астрологи считают, что парад планет — возможность привлечь в жизнь позитивные перемены и удачу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в августе 2024 года исполнилось 185 лет со дня открытия Пулковской обсерватории, которую называли астрономической столицей мира.

Андрей Маркелов