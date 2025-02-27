Комитет ГД одобрил расширение особого порядка сдачи ОГЭ еще на шесть регионов

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект об отмене половины ОГЭ для поступающих в колледжи после девятого класса. Документ, в частности, предполагает проведение итоговой аттестации в таком формате в пяти регионах уже в 2025 году. Комитет одобрил поправку, которая расширяет список регионов пилотного проекта еще на шесть субъектов, сообщила журналистам глава комитета Ирина Белых. Ее слова приводит ТАСС.

В текущей редакции законопроекта в пилоте участвуют Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия, Ростовская и Тюменская области. В таком виде проект прошел первое чтение 12 февраля. Добавить к списку регионов предлагается Краснодарский край, Липецкую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово.

Согласно проекту, для получения школьного аттестата за девять классов ученики, планирующие поступать в колледжи, будут сдавать только два основных госэкзамена — по математике и русскому языку. Учащимся, желающим продолжить обучение в десятом классе, нужно будет сдать ОГЭ в текущем формате.

Документ на рассмотрение в январе 2024 года внесла группа депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). 12 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что получает много обращений об участии в пилотном проекте от других регионов. Тогда он указывал, что проект расширят только на те субъекты, которые смогут «обосновать необходимость участия» в эксперименте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Без двух в колледж».

Полина Мотызлевская