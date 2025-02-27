Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комитет ГД одобрил расширение особого порядка сдачи ОГЭ еще на шесть регионов

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект об отмене половины ОГЭ для поступающих в колледжи после девятого класса. Документ, в частности, предполагает проведение итоговой аттестации в таком формате в пяти регионах уже в 2025 году. Комитет одобрил поправку, которая расширяет список регионов пилотного проекта еще на шесть субъектов, сообщила журналистам глава комитета Ирина Белых. Ее слова приводит ТАСС.

В текущей редакции законопроекта в пилоте участвуют Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия, Ростовская и Тюменская области. В таком виде проект прошел первое чтение 12 февраля. Добавить к списку регионов предлагается Краснодарский край, Липецкую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово.

Согласно проекту, для получения школьного аттестата за девять классов ученики, планирующие поступать в колледжи, будут сдавать только два основных госэкзамена — по математике и русскому языку. Учащимся, желающим продолжить обучение в десятом классе, нужно будет сдать ОГЭ в текущем формате.

Документ на рассмотрение в январе 2024 года внесла группа депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). 12 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что получает много обращений об участии в пилотном проекте от других регионов. Тогда он указывал, что проект расширят только на те субъекты, которые смогут «обосновать необходимость участия» в эксперименте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Без двух в колледж».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все