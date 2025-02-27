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В июне Utair запустит прямые рейсы из Нижневартовска в Сочи

С 4 июня авиакомпания Utair начнет выполнять регулярные рейсы между Нижневартовском и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С 4 июня начинаем выполнять полеты из Нижневартовска в Сочи. Продажа билетов уже открыта»,— сообщили представители авиакомпании.

Воздушное сообщение между городами будет осуществляться трижды в неделю. Самолеты из Сочи будут вылетать по вторникам в 20:25, а также по пятницам и воскресеньям в 10:15. Обратные рейсы из Нижневартовска будут вылетать по средам в 04:40, а также по пятницам и воскресеньям в 18:20.

Длительность перелета составит 5 часов 15 минут.

«Ъ-Сочи» писал, что с 29 мая авиакомпания Etihad Airways начнет выполнять рейсы из Сочи в Абу-Даби. Полеты будут осуществлять три раза в неделю на самолетах Airbus A320.

Мария Удовик

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