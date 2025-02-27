В Самарской области салоны тайского массажа уличили в нарушении закона о рекламе
Самарское УФАС признало нарушение законодательства о рекламе в деятельности спа-салонов «ТвойТай», размещавших информацию о своих услугах в газете «Комсомольская правда». Об этом сообщили сегодня в региональном управлении антимонопольного ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Реклама, предлагающая услуги балийского и тайского массажа, не содержала обязательных предупреждений о медицинских противопоказаниях. Тогда как, согласно закону, реклама медицинских услуг должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.
«Ответственность за размещение этой рекламы несет компания ООО “СПА”»,— заявили в УФАС.