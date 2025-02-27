В Ессентуках построят два отеля за 7,5 млрд рублей
Ростовская компания-инвестор планирует к 2031 году построить в Ессентуках два крупных отеля. Общая стоимость проекта увеличилась на 500 млн руб. и составляет 7,5 млрд руб. Об этом рассказали в администрации города-курорта.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В будущий проект входит создание термального комплекса, ресторана, СПА зоны, бассейны и бизнес-зал.
Соглашение о реализации бизнес-плана, между застройщиком и Ставропольским краем было подписано на 26-м Петербургском международном экономическом форуме.