Военнослужащие и силовики в Курском приграничье получат статус ветеранов

Премьер Михаил Мишустин сообщил, что статус ветерана боевых действий распространят на бойцов, служащих в приграничных районах Курской области. Его получат военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях.

«Такими преференциями должны пользоваться все бойцы, включая тех, кто находится в приграничных регионах, в том числе и в Курской области»,— отметил на заседании правительства Михаил Мишустин.

Глава правительства выразил надежду на скорое принятие данной меры. «Рассчитываем, что предлагаемые изменения будут оперативно приняты парламентариями, чтобы наши ребята, их близкие как можно скорее получили всю необходимую предусмотренную государством помощь»,— подчеркнул господин Мишустин.

Он напомнил, что правительство оказывает участникам СВО в приоритетном порядке всю необходимую поддержку, включая ежемесячные выплаты, налоговые льготы, а также медицинское обслуживание и помощь в поиске работы.

В октябре Минобороны предложило расширить перечень ветеранов боевых действий, добавив к нему бойцов, отражавших украинское вторжение в Курскую область. В понедельник, 24 февраля, правительство одобрило этот законопроект. Положительно инициативу оценили и в комитете Госдумы по обороне.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Путин счел упущением, что воюющие в Курской области российские бойцы не получают выплаты участников СВО, и пообещал наладить этот процесс.