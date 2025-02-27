В Верещагинском округе появятся муниципальные награды

Депутаты Верещагинского округа приняли решение установить три вида муниципальных наград: звание «Почетный гражданин», знак отличия «За заслуги перед округом» и Почетная грамота округа. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Почетной грамотой будут награждаться жители и организации за особые заслуги и значительный вклад в развитие округа. В частности, награда будет присуждаться тем, кто занимается благотворительностью, имеет успехи в сферах культуры, науки, образования. Основаниями для награждения знаком отличия станут выдающиеся достижения граждан при защите Отечества в научной и изобретательской деятельности, популяризации округа в СМИ.

Почетное звание будет высшей формой признания заслуг гражданина перед округом. Званием удостоят граждан, проработавших в муниципалитете не менее 25 лет. Сведения о жителях будут заноситься в книгу «Почетные граждане округа», а также публиковаться в местной газете.