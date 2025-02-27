В Челябинске обвиняемого во взятках экс-сотрудника Росгвардии оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление Тракторозаводского районного суда регионального центра, который продлил срок заключения под стражей бывшему заместителю начальника отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области Сергею Самохину. Он останется в СИЗО минимум до 15 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Адвокаты просили избрать Сергею Самохину меру пресечения в виде домашнего ареста. Это позволило бы, как считают защитники, «обеспечить нормальное производство предварительного расследования по делу».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергея Самохина, а также бывшего инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы челябинского управления Росгвардии задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по подозрению в превышении должностных полномочий (п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а экс-замначальника отдела — еще и в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что в ноябре 2023 года росгвардейцы без оснований привлекли фиктивного директора частной охранной компании к административной ответственности за нарушения при оказании услуг, а фактического руководителя от нее освободили. Также в период с 2021-го по 2024 год Сергей Самохин получил от директора организации взятку в размере более 600 тыс. руб. взамен на покровительство и отказ от проверок.

Виталина Ярховска