В Ульяновске силовики допрашивают участников рынка ритуальных услуг

Как стало известно «Ъ-Волга», в среду сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Ульяновской области проводили оперативно-разыскные мероприятия в отношении участников рынка ритуальных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ

По информации источника «Ъ-Волга», близкого к УМВД, в среду были задержаны и допрошены женщина — индивидуальный предприниматель (сфера ее бизнеса — выкапывание могил), а также сотрудник администрации Северного кладбища (Ишеевка). В тот же день сотрудники УЭБиПК производили допросы задержанных, а также выемку документов в МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска» (МБУ ГСПС). В УМВД информацию о задержаниях и изъятии документации не опровергают, но и комментируют. Пояснять, по какой статье возбуждено уголовное дело, отказываются

Знакомый с ситуацией собеседник «Ъ-Волга» считает, что уголовное дело могло быть связано со скандалом, случившимся в январе этого года, когда родственники умершего, прибывшие на кладбище для предания земле тела покойного, обнаружили, что могила, вырытая ранее частной ритуальной компанией, закопана. Раскапывать заново пришлось уже в присутствии полиции.

Один из представителей рынка ритуальных услуг пояснил «Ъ-Волга», что инцидент с зарытой могилой был связан с конкурентной борьбой между МБУ ГСПС и частными компаниями (ИП) за контроль над заказами по выкапыванию могил. Однако собеседник заметил, что, по его данным, уголовное дело может быть связано с нелегальной торговлей удобными участками под могилы, «где ценник вырастает до 200 тыс. руб., а деньги идут в карман тех, кто этим занимается». Полиция, по словам собеседника, давно уже занимается поиском преступников и доказательств в этой сфере, «но доказать очень сложно, поскольку родственники умерших не желают подавать жалобы, связанные с такими скорбными делами».

Андрей Васильев, Ульяновск