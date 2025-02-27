В Самарской области суд рассмотрит дело в отношении экс-заместителя председателя гордумы Жигулевска

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя городской думы Жигулевска, директора МКУ «Жигулевскстройзаказчик» Николая Радайкина. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка боеприпасов к огнестрельному оружию).

По информации следственного управления, с 2023 года по 2024 год обвиняемый получил от представителя коммерческой организации деньги в размере 3 млн руб. в качестве первой части взятки. Давалась она за оказание содействия «в привлечении конкретной организации для осуществления подрядных работ» в Жигулевске, которые финансировались в рамках федеральной программы по модернизации коммунального хозяйства.

Кроме этого, обвиняемый предпринял «незаконные действия для получения взяток от других подрядчиков в размере не менее 50 млн руб. и выступил посредником при передаче денег в качестве взяток в размере более 90 млн руб. за аналогичные незаконные действия в рамках реализации указанной программы.

Его преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Самарской области. Заместителя председателя гордумы Жигулевска задержали при попытке передачи части взятки в размере 14,5 млн руб. другому посреднику, который действовал в рамках оперативных мероприятий.

Во время обыска у обвиняемого изъяли шесть патронов, предназначенных для стрельбы из автоматов, ручных пулеметов или самозарядных карабинов.

Руфия Кутляева