Экс-глава «Стройтранссоюза» в очередной раз не смог добиться УДО

Калининский районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства адвоката бывшего директора копейской компании «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова. Экс-глава организации, виновный в мошенническом хищении государственных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пытался в очередной раз условно-досрочно освободиться из колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Адвокат Михаила Азаматова просил заменить экс-руководителю «Стройтранссоюза» лишение свободы более мягким видом наказания. Однако суд установил, что поведение осужденного с момента рассмотрения предыдущего ходатайства существенным образом не изменилось, большая часть причиненного ущерба возмещена за счет изъятых у него в ходе обыска наличных. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Копейский городской суд в октябре 2022 года признал Михаила Ахзаматова виновным в мошенничестве и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал выплатить государству ущерб в размере 38,8 млн руб.

Установлено, что руководитель компании-подрядчика по строительству лыжно-биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой вносил заведомо ложные сведения об объемах, видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования, а также объемах затрат. Так он похитил из муниципального бюджета почти 39 млн руб. Ранее Азаматов пытался выйти по УДО, подавая ходатайства в Калининский районный суд и Челябинский областной суд, но каждый раз ему отказывали.

Виталина Ярховска