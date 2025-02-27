Краевое управление водоканала Ставрополя получило 155 единиц новой техники

Государственное предприятие «Ставрополькрайводоканал» за последние четыре года получил 155 единиц техники. Обновление технической базы проходило поэтапно, сообщили в пресс-службе компании.

«В прошлом году закупили 59 машин: самосвалы, кран-манипуляторы, передвижные автомастерские, гусеничные экскаваторы. В 2023 году приобрели 60 машин, в том числе технику для промывки труб и каналов. По мимо этого в позапрошлом году передано 60 автомобилей, включая каналопромывочную машину и грузовики грузоподъемностью 20 тонн из Беларуси»,— говорится в сообщении.

Вся закупленная техника нового поколение. Приобретения проходили, как за деньги предприятия так и частично за бюджетные средства, а частично в лизинг.

Николай Аксенов