Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краевое управление водоканала Ставрополя получило 155 единиц новой техники

Государственное предприятие «Ставрополькрайводоканал» за последние четыре года получил 155 единиц техники. Обновление технической базы проходило поэтапно, сообщили в пресс-службе компании.

«В прошлом году закупили 59 машин: самосвалы, кран-манипуляторы, передвижные автомастерские, гусеничные экскаваторы. В 2023 году приобрели 60 машин, в том числе технику для промывки труб и каналов. По мимо этого в позапрошлом году передано 60 автомобилей, включая каналопромывочную машину и грузовики грузоподъемностью 20 тонн из Беларуси»,— говорится в сообщении.

Вся закупленная техника нового поколение. Приобретения проходили, как за деньги предприятия так и частично за бюджетные средства, а частично в лизинг.

Николай Аксенов

Новости компаний Все