Уфимке вынесли приговор за разбитое окно автобуса бутылкой шампанского

Советский райсуд Уфы вынес приговор уфимке, которая в октябре 2024 года в состоянии алкогольного опьянения на остановке ТК «Центральный» швырнула бутылку шампанского в автобус №51 ГУП «Башавтотранс». Подсудимую признали виновной в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и назначили ей наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком в полтора года, указывается в опубликованном на сайте суда приговоре.

Подсудимая вину признала и раскаялась. По словам представителя потерпевшей стороны — «Башавтотранса» — подсудимая выплатила предприятию сумму материального ущерба в размере 67 тыс. руб.

Венера Хисамова