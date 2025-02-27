С марта в Прикамье стартует прием заявок на конкурс «Лидеры общественного самоуправления»

В Пермском крае с 1 по 15 марта пройдет прием заявок на краевой конкурс «Лидеры общественного самоуправления». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, это событие направленно на поощрение и поддержку самых активных и деятельных общественных самоуправлений, имеющих наибольшее количество достижений. Всего на краевом конкурсе предусмотрено 40 призовых мест – по 20 в каждой из номинаций. Победители поощряются призовыми выплатами и памятными сувенирами. В прошлом году победителями конкурса стали 20 ТОСов и 19 жителей из 16 муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



Отмечается, что в этом году конкурс пройдет по двум номинациям: «Лучший староста сельского населенного пункта в Пермском крае» и «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Пермском крае». В каждой из номинаций будет оцениваться работа старост и ТОС за 2024 год. Среди критериев оценки — качество проведения собраний и конференций, развитие волонтерства, информирование жителей по вопросам местного самоуправления, выдвижение проектов инициативного бюджетирования, привлечение граждан к выполнению социально значимых работ и проведению мероприятий.

Конкурс «Лидеры общественного самоуправления» проводится с 2023 года. Целью мероприятия является развитие института старост сельских населенных пунктов и территориального общественного самоуправления, а также их всесторонняя поддержка. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, именно старосты выступают связующим звеном между жителями и органами местного самоуправления. При этом Пермский край является одним из лидеров в стране по развитию ТОС-движения. В регионе ведут свою деятельность порядка 670 таких организаций, которые реализуют общественные инициативы, включая создание комфортной среды для жизни.