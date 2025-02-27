Дело о наезде самолета «Уральских авиалиний» на авиатехника в Кольцово прекращено

Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное преследование второго пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» Максима Красноперова, который обвинялся в нарушении правил безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью авиатехника в аэропорту Кольцово, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, 19 мая 2024 года самолет Airbus A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» при выруливании со стоянки наехал передними колесами на ноги авиатехника Раиля Хасанова. В результате полученных травм пострадавшему была ампутирована нога.

Максим Красноперов обвинялся по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если деяния повлекли по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон. Дело рассматривалось в особом порядке, обвиняемый полностью признал вину.

Ранее экипаж самолета, сбившего техника, был отстранен от работы. Расследование уголовного дела завершилось в январе.

Полина Щуцкая