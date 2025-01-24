Пилота «Уральских авиалинии» будут судить за наезд на техника самолетом

Следственные органы Центрального МСУТ завершили расследование уголовного дела по обвинению пилота пассажирского самолета «Уральские авиалиний» за наезд на техника, сообщили в пресс-службе управления. По данным Цельного МСУТ СКР, пилот обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Уголовное дело направлено в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 19 мая прошлого года самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» при начале движения передней стойкой шасси наехал на ноги техника по выпуску воздушного судна Раиля Хасанова. Сообщалось, что после инцидента ему пришлось провести операцию и ампутировать ногу. Экипаж сбившего техника самолета «Уральских авиалиний» отстраняли от работы.

«С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства транспортного предприятия, а также в контролирующие органы направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и усилении контроля за работой ответственных лиц»,– прокомментировали в пресс-службе управления.