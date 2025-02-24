Житель Ленобласти попал под электричку на станции Горы

Около восьми часов вечера 23 февраля на станции Горы Кировского района Ленобласти электричка сообщением «Мга – Обухово» сбила 35-летнего местного жителя, который переходил ж/д пути в неположенном месте, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры СЗФО.

Машинист подавал мужчине звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Тем не менее, наезда избежать не удалось. Пешехода задело по касательной, его доставили в больницу. В настоящее время уточняются все обстоятельства инцидента.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 60-летний житель Павловска попал под грузовой поезд на перегоне Купчинская – Шушары.

Андрей Маркелов