Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Сокровищница графики. Гравюрный кабинет в первой четверти XX века»

Дата: с 18 марта Место: ГМИИ им. А. С. Пушкина

Выставка посвящена переломному моменту в истории Гравюрного кабинета Румянцевского музея — его вхождению в состав Музея изящных искусств, которое курировал ученый Николай Романов. Находясь на службе в Московском публичном и Румянцевском музеях, а позже возглавив Музей изящных искусств, Романов превратил Гравюрный кабинет в творческую мастерскую, где глубоко изучалось искусство графики. Его усилиями кабинет стал не просто хранилищем произведений, а живым центром исследований для поколения художников и искусствоведов.

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«Будущее воспоминаний»

Дата: до 25 апреля Место: Дом на Новой Басманной

Проект «Будущее воспоминаний» посвящен истории объекта культурного наследия федерального значения — Дома Демидова. Изначально построенный как усадьба Демидовых, дом позднее перешел во владение князя Голицына. Это одно из немногих зданий, уцелевших во время пожара 1812 года, благодаря чему оно получило название «Несгораемый дом». За свою трехвековую историю дом №26 на Новой Басманной улице сменил множество ролей: от сиротского приюта и больницы для чернорабочих до военного госпиталя и Городской клинической больницы №6. Экспозиция включает работы, выполненные в различных техниках и видах искусства, создавая многогранный диалог между прошлым, настоящим и будущим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Чумак Объект из серии Fata Morgana. 2024

Антон Чумак Объект из серии Fata Morgana. 2024



«110 | Российский дизайн 1915–2025»

Дата: до 25 мая Место: Третьяковская галерея

Выставка охватывает 110 лет истории, начиная с «Последней футуристической выставки 0,10», состоявшейся в Санкт-Петербурге в 1915 году. Именно на этой выставке были впервые представлены «Черный квадрат» Малевича и «Угловой контррельеф» Татлина, ставшие отправной точкой для развития супрематизма и конструктивизма — ключевых для российского дизайна направлений. В рамках выставки представлено более 700 объектов, охватывающих такие направления, как футуризм, супрематизм, конструктивизм, постконструктивизм, ар-деко, неоклассика, органический и космический модернизм, функционализм и постмодернизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Валерий и Виталий Либа. Гобелен «Рынок». 2024 Журнал «Архитектура в СССР». 1962 Транзисторный радиоприемник Spidola. Рижский завод ВЭФ. 1960 Мирон Лукьянов. Афиша к фильму «Дождливое воскресенье». 1963 Следующая фотография 1 / 4 Валерий и Виталий Либа. Гобелен «Рынок». 2024 Журнал «Архитектура в СССР». 1962 Транзисторный радиоприемник Spidola. Рижский завод ВЭФ. 1960 Мирон Лукьянов. Афиша к фильму «Дождливое воскресенье». 1963

«Драгоценности! Блеск русского двора»

Дата: до 12 мая Место: Исторический музей

Выставка в Историческом музее — собрание шедевров ювелирного искусства, бальных платьев и портретов из коллекции Государственного Эрмитажа. Русский императорский двор всегда был синонимом богатства, и эта экспозиция подчеркивает его наследие. Государственный Эрмитаж, обладающий одним из крупнейших в мире собраний произведений искусства, представляет свою уникальную коллекцию драгоценностей, которая формировалась на протяжении столетий как императорская сокровищница. На выставке в Историческом музее будут представлены ювелирные изделия XVII — начала XX веков, которые выступают не только как предметы роскоши, но и как аксессуары, объекты коллекционирования и хранители памяти. Экспозиция включает более 250 экспонатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Портрет З.Н. Юсуповой. Francois Flameng. Россия.1894 Парюра. Западная Европа. Вторая половина XIX в. В парюру входят ожерелье, пряжка, брошь и серьги Веер складной. Франция, 1856. Слоновая кость, кружево алансон, золото, эмаль, рубины, изумруды, алмазы огранки «розы», бриллианты, резьба Платье бальное. Модный дом «Paquin». Франция, Париж. 1910 Фото: Государственный Эрмитаж Следующая фотография 1 / 4 Портрет З.Н. Юсуповой. Francois Flameng. Россия.1894 Парюра. Западная Европа. Вторая половина XIX в. В парюру входят ожерелье, пряжка, брошь и серьги Веер складной. Франция, 1856. Слоновая кость, кружево алансон, золото, эмаль, рубины, изумруды, алмазы огранки «розы», бриллианты, резьба Платье бальное. Модный дом «Paquin». Франция, Париж. 1910 Фото: Государственный Эрмитаж

ТЕАТР

«Похождения повесы»

Дата: 5–9 марта Место: Большой театр

Опера Игоря Стравинского, воплотившая дух неоклассицизма. Либретто, созданное Уистеном Оденом и Честером Коллменом, вдохновлено циклом из восьми картин и гравюр XVIII века «Похождения повесы» английского художника Уильяма Хогарта. Стравинский познакомился с этими работами в 1947 году на выставке в Чикаго, и они стали основой для его глубокого и многогранного произведения. Опера рассказывает трагическую историю духовного падения Тома Рейкуэлла, который, поддавшись искушениям, бросает свою невесту Энн Трулав и погружается в разгульную жизнь Лондона в компании загадочного Ника Шэдоу, оказывающегося воплощением дьявола. Главные партии исполняют Руслан Бабаев, Азамат Цалити, Екатерина Ферзба и другие.

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«Боюсь стать Колей»

Дата: 2 и 31 марта Место: МХТ имени Чехова

Пьеса уральского драматурга Ивана Андреева «Боюсь стать Колей» победила в конкурсе «Евразия» и вошла в десятку лучших пьес 2016 года по итогам конкурса «Кульминация». Впервые она была представлена на сцене МХТ в рамках цикла «Круг чтения», посвященного современной драматургии. Зрители и критики одинаково хорошо оценили постановку, что и привело к решению включить пьесу в постоянный репертуар театра. В главных ролях — Данил Стеклов, Ольга Литвинова и другие.